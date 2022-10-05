İhbar üzerine olay yerine gelen Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Mandıralı'yı sıkıştığı yerden çıkardı. 112 Acil Servis ekipleri Mandıralı'yı Ereğli Devlet Hastanesi 'ne, Özcan Uğurlu ve Mustafa Hakan Duysak'ı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de 2 tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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