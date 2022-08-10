ACI BAL YİYEN VE BAYILAN AYININ SARHOŞ GİBİ HALLERİ GÜLÜMSETTİ - Son Dakika
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ACI BAL YİYEN VE BAYILAN AYININ SARHOŞ GİBİ HALLERİ GÜLÜMSETTİ

10.08.2022 23:38

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yiyen ayı bayıldı.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yiyen ayı bayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınan ayı kamyonetin kasasına konulurken, sarhoş gibi halleri gülümsetti.

Olay, Yığılca ilçesi Karakaş köyünde meydana geldi. Ormanda acı bal üretimi yapan arıcılar, kovanlarının yanında baygın bir ayı olduğunu ve kovanların parçalandığını fark etti. Bunun üzerine ayının fazla bal yiyerek bayıldığını tahmin eden arıcılar, durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi. Baygın ayı görevliler tarafından Orman İşletme Müdürlüğü aracına alındı. Ayıyı kamyonet kasasına koyan arıcılar, Az yeseydin balı. Bal tuttu seni. Bal tuttuysa birazdan canlanır ve bize saldırır dedi. Kamyonetin kasasına oturan ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti. Kontrolden geçirilen ayı ormana bırakılırken, kendisine gelmesinin ardından gözden kayboldu. (DHA)

YORUMLAR
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Acı bal yiyen ve bayılan ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti Acı bal yiyen ve bayılan ayının sarhoş gibi halleri gülümsetti Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ACI BAL YİYEN VE BAYILAN AYININ SARHOŞ GİBİ HALLERİ GÜLÜMSETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ACI BAL YİYEN VE BAYILAN AYININ SARHOŞ GİBİ HALLERİ GÜLÜMSETTİ - Son Dakika
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