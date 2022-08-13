'Balkız' doğaya bırakıldı - Son Dakika
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'Balkız' doğaya bırakıldı

13.08.2022 00:24
'Balkız' doğaya bırakıldı

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, acı bal yediği için baygınlık geçiren ve 'Balkız' ismi verilen bozayı, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, acı bal yediği için baygınlık geçiren ve 'Balkız' ismi verilen bozayı, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Yığılca ilçesi Karakaş köyünde ormanda acı bal üretimi yapan arıcılar, kovanlarının yanında baygın bir ayı olduğunu ve kovanların parçalandığını fark etti. Bunun üzerine ayının fazla bal yiyerek bayıldığını tahmin eden arıcılar, durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi. Baygın ayı görevliler tarafından Orman İşletme Müdürlüğü aracına alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde tedavisi yapılan ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın isim kampanyası sonrası ismi 'Balkız' konulan bozayı, tedavisinin ardından yine bulunduğu yerde doğaya bırakıldı. Kafesten çıkan Balkız, ormana koştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, "Salı günü bu alanda bulduğumuz yavru ayımız sağlığına kavuştu. Onu tekrar doğal ortamına bırakıyoruz. Yolu açık olsun" dedi.


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Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Orman İşletme Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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