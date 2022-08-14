Veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan kartalın, avladığı yılanı bütün halde yuttuğu ve sindiremediği için boğulmak üzere olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Orman İşletme Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de yılanı bütün halde yutmaya çalışan kartal boğulmadan kurtarıldı - Son Dakika

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