Düzce'de yılanı bütün halde yutmaya çalışan kartal boğulmadan kurtarıldı - Son Dakika
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Düzce'de yılanı bütün halde yutmaya çalışan kartal boğulmadan kurtarıldı

14.08.2022 13:01

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bütün halde yuttuğu yılanı sindiremediği için boğulma tehlikesi geçiren kartal, veteriner hekimlerce kurtarıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bütün halde yuttuğu yılanı sindiremediği için boğulma tehlikesi geçiren kartal, veteriner hekimlerce kurtarıldı.

Ormanlık alanda yaralı ve nefes almakta zorlanan kartal bulan Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirdi.

Veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan kartalın, avladığı yılanı bütün halde yuttuğu ve sindiremediği için boğulmak üzere olduğu tespit edildi.

Zehirli türlerden olmadığı belirlenen yılan, iki parça halinde uzmanlarca kuşun ağzından çıkarıldı.

Kartal, bakım ve tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Orman İşletme Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de yılanı bütün halde yutmaya çalışan kartal boğulmadan kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de yılanı bütün halde yutmaya çalışan kartal boğulmadan kurtarıldı - Son Dakika
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