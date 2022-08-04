Olay yerine çok sayıda Jandarma ekipleri sevk edildi. Yığılca İlçe Jandarma komutanlığa bağlı ekipler ile Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fabrika ile yapılan sözleşmeye uyulmadığı için eylemde bulunduklarını ifade eden kamyoncular, dışarıdan gelen araçlara tepki gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Düzce'de çimento fabrikası eylemi - Son Dakika

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