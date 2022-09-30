Düzce'de uçuruma yuvarlanan ATV sürücüsü ekiplerin çabasıyla kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de uçuruma yuvarlanan ATV sürücüsü ekiplerin çabasıyla kurtarıldı

30.09.2022 04:22

Düzce'nin Yığılca ilçesinde uçuruma yuvarlanarak yaralanan ATV sürücüsünü, jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri kurtardı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde uçuruma yuvarlanarak yaralanan ATV sürücüsünü, jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Kırık köyü Paşabükü Karadere mevkiside arkadaşları ile ATV turu yapan M.B, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yardım için uçurumdan aşağıya Melen Deresi'ne inen arkadaşları, başarılı olamayınca durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Dik ve sarp kayalık bölgedeki yaralıyı bulunduğu yerden alamayan ekiplere UMKE VE AFAD görevlileri de katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan yaralı ambulansa taşındı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği 'Talan' buldu Kaybolan yaşlı adamı iz takip köpeği 'Talan' buldu Tokat gündem haberleri | Tokat'ta ormanda kayboldu; 2 gündür aranıyor Tokat gündem haberleri | Tokat'ta ormanda kayboldu; 2 gündür aranıyor
Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Jandarma, Düzce, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de uçuruma yuvarlanan ATV sürücüsü ekiplerin çabasıyla kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:35 İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Düzenlemeye göre iade kargo ücretini artık tüketici karşılayacak
10:25 PFDK, Amedspor-Bursaspor karşılaşmasında çıkan olayların faturasını kesti! Taraftar deliye döndü
10:14 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Saadet Partisi'nden de bir öneri geldi
10:06 Azra'nın katili cezaevinde intihar etti! Acılı anne kızına haberi mezarı başında ağlayarak verdi
10:08 Paris Moda Haftası'nda Kylie rüzgarı! Ten rengi tül elbisesiyle tüm bakışları üzerinde topladı
10:03 Sinir krizi geçiren genç sevgilisini hastanede rehin aldı!
10:02 Bursa'nın bu köyünü görenler, kendilerini Karadeniz'de sanıyor! Yılda 60 ton fındık üretiyorlar
09:52 KYK borçlarının faizlerinin silinmesi uygulaması TBMM'de görüşülecek!
09:47 Suriye'de saldırı hazırlığı yapan teröristlerden 1'i öldürüldü, 18'i yakalandı
09:08 20 ilde eş zamanlı Müsilaj-2 Operasyonu başlatıldı! 233 şüpheli için yakalama kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 10:49:08. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de uçuruma yuvarlanan ATV sürücüsü ekiplerin çabasıyla kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement