Düzce'nin yüksek kesimindeki sis görsel şölen sundu
1 saat önce
Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sis kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Düzce
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:09 Kaynak: AA
'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sis kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Kent genelindeki yağışın ardından meydana gelen sis bulutu, Düzce Ovası'nın kuş bakışı izlendiği en güzel noktalardan Gölyaka
ilçesine bağlı Toptepe mevkisinden seyredildi.
Kentin üzerini kaplayarak dağların eteklerine tırmanan beyaz örtü ile yeşilin ahengini vatandaşlar cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.
Manzarayı "sis denizi" olarak nitelendiren vatandaşlar, özçekim gerçekleştirdi.
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