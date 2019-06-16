Son Dakika Haberleri: Düzce'nin yüksek kesimindeki sis görsel şölen sundu
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Düzce'nin yüksek kesimindeki sis görsel şölen sundu

1 saat önce

Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sis kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Düzce'nin yüksek kesimindeki sis görsel şölen sundu, System.String[]
Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sis kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Kent genelindeki yağışın ardından meydana gelen sis bulutu, Düzce Ovası'nın kuş bakışı izlendiği en güzel noktalardan Gölyaka ilçesine bağlı Toptepe mevkisinden seyredildi.
Kentin üzerini kaplayarak dağların eteklerine tırmanan beyaz örtü ile yeşilin ahengini vatandaşlar cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.
Manzarayı "sis denizi" olarak nitelendiren vatandaşlar, özçekim gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:09 Kaynak: AA
Gölyaka, Düzce, Güncel
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