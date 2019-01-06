Düzce'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı
9 dakika önce
Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürüdürüyor.
Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürüdürüyor. Gölyaka ilçesine bağlı Güzeldere Tabiat Parkında devam eden yağış, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:35 Kaynak: AA
18 Gündür Aranan Genç Kadının, Yol Kenarında Parçalanmış Cesedi Bulundu
Meteoroloji'den Ankara İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı!
AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor
Son Dakika! Çok Sayıda İl ve İlçelerde Okullar Tatil Edildi