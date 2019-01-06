Son Dakika Haberleri: Düzce'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

Düzce'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

9 dakika önce

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürüdürüyor.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürüdürüyor. Gölyaka ilçesine bağlı Güzeldere Tabiat Parkında devam eden yağış, güzel görüntüleri de beraberinde getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:35 Kaynak: AA

Güzeldere, Gölyaka, Düzce, Güncel
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