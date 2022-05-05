Düzce'nin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika
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Düzce'nin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar sürprizi

05.05.2022 15:29

Düzce'nin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar sürprizi Düzce'nin yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar sürprizi

DÜZCE - Düzce'nin yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı.

Düzce'de Ramazan Bayramı boyunca yağmur etkili olurken, kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağmaya başladı. Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası'nda yaşayan vatandaşların şaşkınlıkla karşıladıkları kar yağışı sonrası, zemin ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ise çiftçilere zirai don uyarısı yapıldı.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar sürprizi
Düzce'nin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar sürprizi
Düzce'nin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar sürprizi
Düzce'nin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar sürprizi

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, Düzce, Mayıs, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce'nin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'nin yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika
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