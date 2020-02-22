Düzce'nin yüksek kesimlerine kar yağışı - Son Dakika

Düzce'nin yüksek kesimlerine kar yağışı
6 saat önce
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:37 Kaynak: İHA
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Yüksek kesimlerde kalan köylerde kar kalınlılığı 10 santimetreye kadar çıktı.
Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Güzeldere mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı dolayısıyla şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Karla kaplanan yollar Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince yol açma çalışmalarına başlandı. - DÜZCE
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