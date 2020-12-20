Zirvesindeki kar manzarası havadan görüntülendi - Son Dakika

Zirvesindeki kar manzarası havadan görüntülendi
20.12.2020 14:43
Kardüz Yaylası'nın havadan görüntüleri Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası'nda etkili olan kar ve sisin ardından ortaya çıkan manzara drone ile havadan görüntülendi.
Kardüz Yaylası'nın havadan görüntüleri Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası'nda etkili olan kar ve sisin ardından ortaya çıkan manzara drone ile havadan görüntülendi.
Şehir merkezine 48 kilometre uzaklıktaki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar yağışı sonrası oluşan sis denizi, görenleri hayran bıraktı.
Bölgede etkili olan kar yağışı ile beyaz gelinliğini giyen yaylanın yamaçlarında bulunan çam ağaçları, kar ve sisle birlikte görsel şölene dönüştü.
Bu arada önceki gün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağışla kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.
Son Dakika Vazife malulü sağlık çalışanları ile yakınları için; maaş, eğitim, konut ve ulaşım yardımları yapılacak Fenerbahçe'nin stoperleri, Avrupa'nın en fazla penaltı yaptıran savunmacıları oldu Evlenmeye karar veren çift, online kız isteme merasimi düzenledi Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" mesajı atan polis memuru, evinde ölü bulundu 'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı