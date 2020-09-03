Düzce nüfus müdürlüğü hafta sonu açık olacak - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – 5 Eylül'de yapılacak İlköğretim ve Ortaokulu kurumları bursluluk sınavı ve 6 Eylül'de yapılacak KPSS sınavları için nüfus cüzdanını kaybeden veya kimlik kartını kaybeden kişiler için Düzce Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık olacak.

5 Eylül'de İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ve 6 Eylül'de yapılacak olan KPSS sınavları için Düzce Nüfus müdürlüğü hafta sonu kapılarını adaylara açık bırakacak. Yapılan açıklamada: " 05 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına (İOKBS) katılacak öğrencilerden, nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik kartını kaybeden adayların T.C.Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla 05 Eylül 2020 tarihinde Cumartesi günü 07: 00-12: 00 saatleri arasında İlimiz, Merkez İlçe ve bağlı tüm İlçe Nüfus Müdürlükleri açık tutulacaktır. 06 Eylül 2020 tarihinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak olan 2020-Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020-KPSS) katılacak adaylardan, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adayların taleplerinin yerine getirilebilmesi amacıyla, 06Eylül 2020 Pazar günü 07: 00-14: 30 saatleri arasında sınav merkezinin bulunduğu Düzce Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü açık tutulacaktır" denildi. - DÜZCE