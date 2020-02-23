Düzce nüfusu 4 bin 322 kişi arttı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Düzce nüfusu 4 bin 322 kişi arttı - Son Dakika

Düzce nüfusu 4 bin 322 kişi arttı

7 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce nüfusu 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 392 166 kişi oldu.

Düzce nüfusu 4 bin 322 kişi arttı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce nüfusu 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 392 166 kişi oldu. Düzce nüfusu 2019 yılında bir önceki yıla göre 4 322 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (196 bin 494 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,9 (195 bin 672 kişi) olarak gerçekleşti.


2019 yılında Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı binde 13,9 olarak gerçekleşirken, Düzce'nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 11,1olarak gerçekleştiği görüldü. Yıllık nüfus artış hızı bakımından Düzce 81 il içerisinde 25. sıradadır.


2019 yılında en yüksek yıllık nüfus artış hızı binde 27,8 ile Merkez ilçesinde gerçekleşirken; en düşük yıllık nüfus artış hızı binde -90,6 ile Yığılca'da gerçekleşti. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 92,8 olarak gerçekleşti.


Düzce yaşlanıyor


Türkiye'de 2019 yılında Ortanca yaşı 32,4 iken Düzce'de 33,9 olarak gerçekleşti. Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2019 yılında yüzde 67,8'e yükseldi. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 23,1'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,1'e yükseldi.


Düzce nüfusunun yüzde 69,35'i (271 952 kişi) 15–64 yaş grubunda, yüzde 20,77'si (81 469 kişi) 0–14 yaş grubunda ve yüzde 9,88'i ise (38 745 kişi) 65+ yaş grubunda. - DÜZCE

Türkiye, Aralık, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
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