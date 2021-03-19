Düzce nüfusunun yüzde 10'u yaşlı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce ilinde 41 bin 343 kişi 65 yaş üstü.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, Düzce ilinde 2020 yılında 41 bin 343 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2020 yılında %10,4 olmuştur. Yaşlı nüfusun 2020 yılında 18 bin 461'i erkek nüfus, 22 bin 882'si ise kadın nüfus oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, Düzce ilinde Ortanca yaş 2020 yılında 34,4 olurken erkeklerde 33,9, kadınlarda 34,8 olarak gerçekleşti. - DÜZCE