Düzce nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar oluşturuyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Düzce nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar oluşturuyor - Son Dakika

Düzce nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar oluşturuyor

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce nüfusunun yüzde 49.9'u nu kadınlar oluştururken kadınlarda evlenme yaşı ortaması 24,6 oldu.

Düzce nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar oluşturuyor, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce nüfusunun yüzde 49.9'u nu kadınlar oluştururken kadınlarda evlenme yaşı ortaması 24,6 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2019 yılında, Düzce ilinde kadın nüfus 195 bin 672 kişi, erkek nüfus 196 bin 494 kişi oldu. Toplam nüfusun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde 50,1'ini ise erkekler oluşturdu.


Düzce ilinde evlenme istatistiklerine göre; resmi olarak ilk evliliğini 2019 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 24,6 iken erkeklerin 27,7 oldu.


Düzce'de boşanma istatistiklerine göre; 2019 yılında kaba boşanma hızı binde 1,91 oldu. - DÜZCE

Türkiye İstatistik Kurumu, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 aylık hamile olan Katy Perry, yaz başında olacak düğününü koronavirüs nedeniyle erteledi
Türkiye'nin en zengin 100 ismi belli oldu Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Ali Ağaoğlu'nun serveti 2 yılda 350 milyon dolar eridi

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 17:32:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar oluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]