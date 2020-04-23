DÜZCE Nursel öğretmen 23 Nisan coşkusunu balkonuna taşıdı - Son Dakika

Nursel öğretmen 23 Nisan coşkusunu balkonuna taşıdı

DÜZCE'de, öğretmen Nursel Yıldır sınıfında bulunan 10 öğrenciyi temsil eden çizgi karakterler çizip, Türk bayrakları ve yazılarla balkonunu bayram yerine çevirdi.

Düzce Pırpır Köyü İlkokulu 1. sınıf öğretmeni Nursel Yıldır, sınıfında bulunan 10 öğrenciyi temsil eden ve öğrencilerine benzeyen çizgi karakterler çizdi. Nursel Yıldır balkonunun camlarına bu karakterler ile Türk Bayrakları ve yazılarla süsleyerek balkonunu bayram yerine çevirdi. Nursel Yıldır öğrencilerini çok özlediğini belirterek, 'Öğrencilerime görevler verdim, balkonlarını süslesinler, camlarını süslesinler, eğlenceli hale getirsinler. Çok özledim bu süreç içerisinde. Amacımız coşkuyla birbirimize sarılıp bayram sevinci yaşayabilmek. Her öğrenciyi sembolize eden çizgi karakterlerini çizdim. Hem sevinç ve coşkuyu yaşadım hem de biraz buruk geçti. Ama hepsinin yüzü gülsün istiyorum. Koronavirüs salgını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna engel olamadı' dedi.