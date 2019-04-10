Düzce Öğrencilerden 174. Yıl Koreografisi

Öğrencilerden 174. yıl koreografisiDüzce'de, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü nedeniyle ilkokul öğrencileri '174. Yıl' koreografisi yaptı.

Öğrencilerden 174. yıl koreografisi



Düzce'de, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü nedeniyle ilkokul öğrencileri '174. Yıl' koreografisi yaptı.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis günü etkinlikleri kapsamında Anıtpark'ta program düzenlendi. Program kapsamında Düzce Işık İlkokulu öğrencileri '174. Yıl' koreografisi oluşturdu. Öğrenciler bir araya gelerek '174' ve 'Polis' yazdılar. Öğrencilerin koreografisi büyük beğeni topladı.



Ardından, Düzce Şehitliği'ne geçilerek şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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