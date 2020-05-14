DÜZCE Ormanda yanan otları söndürmek isterken dumandan etkilendiler - Son Dakika

Ormanda yanan otları söndürmek isterken dumandan etkilendiler

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, ormanlık alanda kuruyan otların tutuşması sonucu çıkan yangını söndürmek isteyen köylüler dumandan etkilendi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi dumandan etkilenen 7 kişiye oksijen desteği sağlarken, bir sağlık görevlisi ise yangınının söndürülmesine yardım etti.

Öğleden sonra Gümüşova Yeni Mahalle Küme evleri mevkiinde ormanlık alanda kuruyan otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Sakarya'nın Hendek ilçesine sınır olan bölgedeki ormanlık alanda dumanları gören köylüler küreklerle yangına müdahale etti. Büyümeye başlayan yangının dağılmaması için çaba harcayan köylülerden 7'si dumandan etkilendi. Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri ormanlık alana ambulans çıkmayınca yaklaşık 10 kilometre yürüyerek dumandan etkilenenlere oksijen desteği sağladı. 3 kişilik 112 Acil Sağlık ekibinden 2 kişi dumandan etkilenenlere müdahale ederken, 1 kişi ise köylülerle birlikte yangına müdahale etti. Yangın köylülerin çalışmasıyla söndürüldü. Köylüler dumanı görünce yanan alana geldiklerini ifade ederek, kendi imkanlarıyla söndürdüklerini söyledi.