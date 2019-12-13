Düzce OSB'de itfaiye birimi kurulması konuşuldu - Son Dakika
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Düzce OSB'de itfaiye birimi kurulması konuşuldu

6 saat önce

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce OSB yetkilileri ve TSO'nun da katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Düzce OSB'de itfaiye birimi kurulması konuşuldu, System.String[]

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce OSB yetkilileri ve TSO'nun da katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda çok sayıda sanayi işletmesinin bulunduğu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde bir İtfaiye birimi oluşturulması konuşuldu.


Düzce'de geçtiğimiz günlerde OSB'de çıkan yangın ve sonrasında sanayi alanlarının riskli bölge olduğu konusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda bir dizi kararlar alındı. Olası kaza riskleri, yangın ve doğal afetlerde sanayi bölgelerine müdahale hızının artırılması konusunda OSB içine İtfaiye Hizmet Binası kurulması konusunda fikir beyan eden OSB ve TSO yetkilileri Başkan Özlü ile konunun detaylarını görüştü. Başkan Özlü görüşme hakkında yaptığı açıklamada sanayi alanlarının gerek maddi gerekse personellerinin karşılaşacağı olumsuz durumların ortadan kaldırılması açısından talebin önemli olduğunu belirterek "Geçtiğimiz günlerde yalnızca Düzce'mize değil, ülkemize büyük bir katma değer sağlayan büyük bir fabrikada yangın çıktı. Bu gibi olaylar her yerde her zaman olabilir, kazadır yaşanabilir. Bu konuda itfaiyemiz ve çevre illerden gelen destek ile tüm ekipmanları ile olaya müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ancak bu bize bir şey gösterdi; bu gibi durumlarda müdahalenin hızı çok çok önemli. Elbette mevcut İtfaiye personelimiz ekipmanımız yeterli ancak burada büyük bir Organize Sanayi Bölgesi var. Buraya da bir İtfaiye Müdahale Merkezi, bir birim oluşturmak için fikir alış verişinde bulunduk. Bu konuda çalışmalar yapacağız. Toplantıya katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:57 Kaynak: İHA
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