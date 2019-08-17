DÜZCE Osmanlı hanedanlığının yaşadıkları 'Hanedan Sürgünü' filminde anlatılacak

Osmanlı hanedanlığının yaşadıkları 'Hanedan Sürgünü' filminde anlatılacakSultan 2'nci Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, bir sinema filmi projesi için Düzce'ye geldi.

Osmanlı hanedanlığının yaşadıkları 'Hanedan Sürgünü' filminde anlatılacak

Sultan 2'nci Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, bir sinema filmi projesi için Düzce'ye geldi. Osmanoğlu, Osmanlı hanedanı mensuplarının yaşadıklarını 'Hanedan Sürgünü' filminde göstereceklerini söyledi.

Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, 'Hanedan Sürgünü' isimli film projesi için Düzce'deki bazı mekanlarda inceleme yapmak için geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Osmanoğlu, ABD'de öldürülen Abdülkerim Efendi'nin sahipsizler mezarlığında bulunan kabrini Türkiye'ye getirmek için çalışma yaptıklarını ifade ederek, 1935 yılında Sultan Abdülhamid Han'ın oğlu Selim Efendi, Selim Efendi'nin oğlu da Abdülkerim Efendi, İngiliz ve Çin istihbaratı tarafından şehit edildi. Biz bunu daha önce de söylemiştik. Bu konuyla alakalı ama biz bilgilendirelim istedik. Bilindik bir markanın Doğu Türkistan'a alınmak üzere görüşmelere gidiyor. Görüşmelerini yaptıktan sonra otel odasında namazını eda ederken, şehit edildi. Bayram öncesinde New York'a gittiğimizde dedemizin kabrini ziyaret ettik. Gerçekten çok duygulandım, Sultan Abdülhamid Han'ın torunu başka bir ülkede gerçekten çok üzüldük. Biz oradaki görüşmelerimizi yaptık. Sağ olsun büyükelçimiz ve konsolosumuz bizlere desteklerini esirgemediler. Devletimiz de esirgemedi. Şu anda Amerika'da birkaç prosedür var. Eylül ayında tekrar oraya gideceğim, oradaki ziyaretler sonrasında bizden DNA testleri istediler, çünkü defnedildiği bölge sahipsizler mezarlığı diye geçiyordu. Şu anda o kadar çok mezarlık var ki hatta dedemin üzerinde birkaç daha meftun var. DNA testini yaptıktan sonra ülkemize getirmek istiyoruz. İnşallah bu sene yetiştireceğimize inanıyorum. Aile büyüklerimiz de çok sevinecek. İnşallah dedemiz Abdülkerim Efendi'yi en kısa zamanda getiririz. dedi.

İADE-İ İTİBAR İÇİN GEÇ KALINDI

Osmanoğlu, hanedan mensuplarına iade-i itibar verilmesi için geç kalındığını belirterek, Biz tabi ki 3 Mart 1924'ten sürgüne gittik. Rahmetli Menderes ve Turgut Özal'dan sonra ülkemize geldik. Son 20 yıldır aslında hepimiz Osmanlı'yı çok seviyoruz. Osmanlı'yı dile getiririz ama maalesef ki Osmanlı'yı biz sözde seviyoruz, özde sevemiyoruz. Bunlar acı gerecekler. Osmanlı ile alakalı lokantalar var, kafeler var, Osmanlı adına her şey var ama hatta arkalarına bile Osmanlı tuğraları asıyorlar, buna rağmen Osmanlı'nın torunlarını görmüyorlar. Bu vesile ile iade-i itibar verilmeli. Geç bile kalınmış bir şey ama bu hem ülkemiz için hem dünyada nasıl farklı hanedanlıklar varsa ülkemizde de olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunun ülkemize bir değer katacağına inanıyorum. diye konuştu.

PROJEMİZİ SİNEMAYA TAŞIMAK İSTİYORUZ

Osmanoğlu, Osmanlı hanedan mensuplarının yaşadıklarını sinema filmi haline getirmek istediklerini vurgulayarak, Genelde yapmış olduğumuz bazı konferanslar var. Konferanslarda gelen soru şu; 'Siz hangi sarayda otuyorsunuz' Vatandaşlarımız, milletimiz hanedanın nerede yaşadığını bilmiyor. Hangi ülkede, hangi şartlarda, neler yaşadılar, hangi zorlukları yaşadılar, bir şehzadenin bankta yatması, bir şehzadenin çöpten yemek yemesi, bir şehzadenin otel odasında hizmet görevlisi olarak çalışmasına kadar, Sultan Abdülhamid Han'ın eşi mutfakta bulaşık yıkayana kadar bunları bir çoğumuz bilmiyor. Bizde 'Hanedan Sürgünü' adlı projemizi bir sinema olarak başlamak istiyoruz. Çünkü hanedanın neler yaptığını anlatmamız gerekiyor. 3 Mart'ta sürgüne gitti ama aile nerelere gitti. Nasıl yaşadılar, neler yediler, neler içtiler Paraya ihtiyaçları vardı ama el açmadılar. dedi.

SULTAN VAHDETTİN'İN KABRİ

Sultan Vahdettin'in de kabrinin Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini ifade eden Osmanoğlu, Suriye'de bulunan Sultan Vahdettin Han'ın mezarının da gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet o zaman Suriye Osmanlı toprağıydı ama şu anda tehdit altında. Gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnanıyorum ki herkesin bunu en az benim kadar istediğini düşünüyorum. Gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Vahdeddin Han Suriye'de ve geldiği zaman herkes bize hak verecek diye konuştu.

HAVA SAHASINDAN BİLE GEÇEMEDİK

Osmanoğlu, sürgün hayatını hak etmediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu

Devlet-i Aliyye'nin torunları bunu niçin hak etti Hak etti mi Hak etmedi. İsmet İnönü'nün çıkarmış olduğu bir karar düşünebiliyor musunuz Devlet-i Aliyye'nin torunları bırakın ülkeye girmek Türkiye'nin hava sahasının üzerinden dahi geçmeleri yasaktı. Böyle bir yasa çıkıyor. 700 yıl boyunca hizmet etmiş padişahların nesli olarak, biz de torunları olarak bizleri sürgün ettiler. Tabi ki bu dönemde yaşanan olaylar, sıkıntılar, sağlık problemlerine kadar her şey yaşandı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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