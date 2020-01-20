Düzce otobüs hatalı dönüş yapan otomobile çarptı, yolcular yere savruldu - Son Dakika

Otobüs hatalı dönüş yapan otomobile çarptı, yolcular yere savruldu

Düzce'de, halk otobüsü caddede hatalı dönüş yapan otomobile çarptı. Otobüste bulunan yolcular yere savrulurken, kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza önceki gün, Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cadde üzerinde ilerleyen halk otobüsü aniden sağ tarafta bulunan sokağa girmek için manevra yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan bazı yolcular aracın içinde yere savrulurken, bazı yolcular ise başlarını ön koltuğa çarptı. Otobüste panik yaşanırken, yaralanan yolculara otobüste bulunanlar yardımcı oldu.

Otobüsten inen sürücü ve bazı yolcular, hatalı dönüş yapan otomobilin sürücüsü kadına tepki gösterdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan yolculara olay yerinde müdahalede bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.