Düzce otobüsün bagajına konulan piton kaçtı - Son Dakika
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Düzce otobüsün bagajına konulan piton kaçtı

6 saat önce

Otobüsün bagajına konulan piton kaçtıİSTANBUL'dan Düzce'ye gelen otobüste yolculuk yapan bir kişi evinde beslediği piton yılanını kutu içinde bagaja koydu.

Otobüsün bagajına konulan piton kaçtı

İSTANBUL'dan Düzce'ye gelen otobüste yolculuk yapan bir kişi evinde beslediği piton yılanını kutu içinde bagaja koydu. Kutudan çıkan yılan kaçarak otobüsün stepne bölümüne girdi. Yılanı otobüs şoförü ve muavin buldu.

İstanbul'dan Düzce'ye yolcu taşıyan otobüste yaşanan olayda yolculardan birisi evinde beslediği yılanını kutuya koyarak otobüsün bagajına verdi. Bagajda kutudan çıkan piton yılanı daha sonra otobüsün stepne bölümüne kadar ulaştı. Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen otobüsten inen yolcu bir süre yürüdükten sonra kutuda yılanının olmadığını fark ederek otobüse geri döndü. Bu sırada temizlik yapılmak üzere oto yıkamacıya giden otobüs geri döndürüldü. Yolcu ilk olarak otobüs şoförü Cafer Çalık ve muavin Melih Güvenç'e hayvanının kayıp olduğunu söyledi. Şoför ve muavin kedi, köpek gibi evcil hayvan aradıklarını zannederken, yolcunun piton yılanı arıyoruz uyarısı ile irkildiler. Yılan, otobüsün stepne bölümünde bulunarak sahibine verildi.

Otobüs muavini Melih Güvenç, yaşanan olayı anlatarak 'İstanbul'dan Düzce'ye yolculuk yaptık. Fakat yolcumuzu indirdiğimizde aracı yıkamaya giderken yolcumuz geri gelip bagajında hayvanının olmadığını söyledi. Aracın içerisinde hayvanı aradık bulamadık, bagajlara baktık bulamadık. En son stepne bölgesinde piton yılanını bulduk. Kaptanımız Cafer bey piton yılanını zorlukla dışarı çıkardı. Böyle bir tehlike atlattık' dedi.

'KEDİ KÖPEK ARADIĞIMIZI DÜŞÜNDÜK'

Melih Güvenç, yolcunun hayvanım kayıp olduğu demesi ile kedi yada köpek aradıklarını sandıklarını dile getirerek 'Piton yılanı tehlikeli, zehirlidir diye bir korku saldı. Bizde bundan çekindik. Yolcu evcil olduğunu söyledi ama yine de çıkardıktan sonra huzura kavuştuk. Çantasında hayvanının olmadığını söyleyince bizde kedi, köpek sandık. Daha sonra aradığımız hayvanın yılan olduğunu söyleyince bizde korktuk. Yılanı bulduğumuzda içimize bir su serpildi. Yatak bölgelerine gitseydi bizim için sıkıntı olurdu' diye konuştu.

Vatandaşların çektiği görüntüde ise otobüs şoförü Cafer Çalık, 'Elimde canlı yılan tuttuğuma inanamıyorum' dedi.

Yılanını kaybeden ve daha sonra bulan yolcu ise 'Yılanımı bulan Cafer kaptanımıza teşekkür ederim' dedi.

Düzce otobüsün bagajına konulan piton kaçtı

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:07 Kaynak: DHA
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