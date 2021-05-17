DÜZCE OTOMOBİL BAHÇEYE UÇTU: 1 YARALI - Son Dakika

DÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun altında bulunan bahçeye uçtu. Ters dönen araçtan çıkarılan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza öğleden sonra Düzce D-655 Karayolu Konuralp mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Mustafa Uzunmehmetoğlu idaresindeki 41 AGD 579 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun altında bulunan bahçeye uçtu. Ters dönen otomobilin sürücüsü çevrede bulunan vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralanan sürücüyü Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.