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DÜZCE Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü

14 dakika önce

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölüDÜZCE'de, TEM Otoyolunda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü
DÜZCE'de, TEM Otoyolunda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Öznur Emanetoğlu (26) idaresindeki 34 RD 160 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayarak refüjde duran otomobili motoru, çarpmanın etkisiyle yerinden çıkarak 10 metre uzağa fırladı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Öznur Emanetoğlu ile araçta bulunan Murat Emanetoğlu'nun (39) hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine saçılmış çocuk eşyalarının olduğunu fark eden ekipler, otomobilin altında çocuk olma ihtimaline karşı aracın kaldırılması için olay yerine vinç gelmesini istedi. Ekipler vincin olay yerine gelmesini bekliyor.
DÜZCE Otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:39 Kaynak: DHA
TEM Otoyolu, Güncel
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