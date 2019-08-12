Son Dakika Haberleri: DÜZCE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI 2 YARALI
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DÜZCE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI 2 YARALI

1 saat önce

DÜZCE'de, TEM Otoyolu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, TEM Otoyolu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gölyaka mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Mehmet Taner Coşkun idaresindeki 06 LMG 16 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada yaralanan otomobilde bulunan Kemal Coşkun ve Yena Coşkun'a sağlık ekibi ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Motoru tutuşan otomobil ise itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:07 Kaynak: DHA
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