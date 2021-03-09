DÜZCE Otomobil dereye düştü: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil dereye düştü: 2 yaralı

DÜZCE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Konuralp Mahallesi Tepecik mevkiinde meydana geldi. Hacer Ayan idaresindeki 67 ABK 429 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. Otomobil dere yatağında dik dururken, kazayı gören vatandaşlar Hacer Ayan ve annesi Döndü Ayan'ı araçtan çıkardı. Yaralanan anne ve kızı 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.