DÜZCE Otomobil takla attı: 4 yaralı

Otomobil takla attı: 4 yaralı
DÜZCE'nin Kaynaşlı
ilçesinde, TEM Otoyolunda yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza öğleden sonra, TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul
istikametine giden Hüseyin Kaplan
idaresindeki 34 KPN 90 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Yaklaşık 50 metre boyunca takla atan otomobilin sürücüsü Hüseyin Kaplan, eşi Ayşe Kaplan
ve çocukları Ebrar (8) ve Evra Kaplan (5) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Araçtan çıkarılan yaralılara yine yoldan geçen bir doktor müdahale ettikten sonra 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce
'de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın gören bir kişi, "Ben sağ şeritten gidiyordum. Çok yağmur yağıyordu önümü göremiyordum. Herkes dörtlülerini yakmış giderken böyle bir duman bulutu geldi. Bir su sıçraması ile birlikte en son taklayı görebildim. Ben durdum ilerledim o sırada bir doktor arkadaş geldi ilk müdahaleyi yaptı. Sonra da ambulansı aradık." dedi.
Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.