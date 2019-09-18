Son Dakika Haberleri: Düzce otomobilde sıkışan sürücünün acısı yüzüne yansıdı
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Düzce otomobilde sıkışan sürücünün acısı yüzüne yansıdı

1 saat önce

Otomobilde sıkışan sürücünün acısı yüzüne yansıdıDÜZCE'de, otomobilin çarpması sonucu sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarında park halindeki kamyona çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücünün acısı yüzüne yansıdı

DÜZCE'de, otomobilin çarpması sonucu sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarında park halindeki kamyona çarptı. 3 kişi yaralanırken, araçta sıkışan sürücünün yaşadığı acı yüzüne yansıdı.

Kaza saat 22.30 sıralarında D-655 Karayolu Borsa Endüstri Meslek Lisesi mevkiinde meydana geldi. Akçakoca istikametine gitmekte olan Adem Aksu idaresindeki 81 DK 351 plakalı otomobil Mustafa Esmeray idaresindeki 06 EA 6405 plakalı otomobile arkadan çarptı. Mustafa Esmeray'ın çarmanın etkisiyle kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarparak durabildi. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü Mustafa Esmeray itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları esnasında acı çeken Mustafa Esmeray'ın acısı yüzüne yansıdı. Kazada Mustafa Esmeray, babası Rıdvan Esmeray ve Adem Aksu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce otomobilde sıkışan sürücünün acısı yüzüne yansıdı

Esmeray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:27 Kaynak: DHA
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