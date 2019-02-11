Son Dakika Haberleri: Düzce Otomobile Çarpan Servis Minibüsü Lokantaya Girdi 12 Yaralı

Düzce Otomobile Çarpan Servis Minibüsü Lokantaya Girdi 12 Yaralı

24 dakika önce

Düzce'de, servis minibüsü otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan lokantaya girdi.

Düzce'de, servis minibüsü otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan lokantaya girdi. Kazada 1 ağır 12 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Doğanlı kavşağında meydana geldi. Ali Çakır idaresindeki 81 S 0647 plakalı servis minibüsü Ömür Öztürk idaresindeki 06 EF 2058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan minibüs yol kenarında bulunan lokantaya girdi. Lokantaya giren minibüsün sürücüsü ve yolculardan bazıları araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri yaralıları çıkartırken sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan çocuğu ile minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol uzun bir süre trafiğe kapalı kalırken, yaralıların çıkarılmasının ardından araçlar çekilerek trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:47 Kaynak: DHA

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