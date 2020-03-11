Son Dakika › Güncel › DÜZCE Otomobilin çarptığı bisikletli kişi yaralandı - Son Dakika
DÜZCE Otomobilin çarptığı bisikletli kişi yaralandı
6 saat önce
Otomobilin çarptığı bisikletli kişi yaralandıDÜZCE'de, bisikletiyle yolun kenarında ilerleyen Mücahit Duman (70) otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:12 Kaynak: DHA
Otomobilin çarptığı bisikletli kişi yaralandı
DÜZCE'de, bisikletiyle yolun kenarında ilerleyen Mücahit Duman (70) otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza öğle saatlerinde Darıcı Mahallesi 5713 Bulvar üzerinde meydana geldi. Yiğitcan Menekay idaresindeki 81 AE 014 plakalı otomobil bisikletiyle yol kenarında ilerleyen Mücahit Duman'a çarptı. Mücahit Duman aracın ön camına çarptıktan sonra yola savruldu. Kazayı görenler 112 Acile haber verdi. Sağlık ekibi, ağır yaralanan Mücahit Duman'a ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mücahit Duman tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi