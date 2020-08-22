DÜZCE Otomobilin çarptığı motosiklette bulunan kişiler metrelerce havaya fırladı - Son Dakika

Otomobilin çarptığı motosiklette bulunan kişiler metrelerce havaya fırladı

DÜZCE'de hatalı sollama yapan otomobil karşı yönden gelen elektirikli motosiklete çarptı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 2'si çocuk 3 kişi metrelerce havaya fırladı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Okan Bayraktar idaresinde ki 81 AAD 786 plakalı otomobil karşı istikametten gelen ve üzerinde 2'si çocuk 3 kişinin bulunduğu elektrikli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan 3 kişi metrelerce havaya fırlarken kontrolden çıkan otomobil ise bir evin bahçesine girerek takla attı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken daha sonra polisin görüşmeleri sonrası Şehit Osman Çatana Polis Merkezi'ne teslim oldu. Diğer yandan motosiklet sürücüsü Sedat Öztürk, oğulları Emir Mustafa Öztürk (5), Muhammet Umut Öztürk (8) yaralandı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenli kamerası görüntülerinde otomobilin sollamaya çıktığı anda motosiklete çarpması ve motosiklet üzerinde bulunan kişilerin havaya fırlaması yer alıyor.