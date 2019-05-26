Son Dakika Haberleri: DÜZCE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

DÜZCE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

8 saat önce

DÜZCE'de, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Erdem Acar hafif yaralandı.

DÜZCE'de, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Erdem Acar hafif yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde Düzce Hükümet Sokak'ta meydana geldi. Erdem Acar idaresindeki 81 DK 745 plakalı motosiklet kavşakta Zeki Ustaoğlu idaresindeki 81 BZ 015 plakalı otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Zeki Ustaoğlu yaralandı. Motosiklet sürücüsü Zeki Ustaoğlu, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DÜZCE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:11 Kaynak: DHA
Düzce, Motosiklet, Güncel
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