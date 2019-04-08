Düzce Polis Metruk Binalarda Arama Yaptı
1 saat önce
Düzce'de polis madde bağımlılarına yönelik metruk binalarda arama yaptı.
Düzce'de polis madde bağımlılarına yönelik metruk binalarda arama yaptı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri metruk binalarda yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı bilgisi, hem de madde bağımlılarına yönelik arama yaptı. Yıkılmak üzere olan ve tehlike oluşturan binaları gezen polis ekipleri, binaların madde bağımlıları tarafından kullanıldığını belirledi. Polis, metruk binaların yıkılması için üst kurumlara yazı göndermek için rapor tuttu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:25 Kaynak: DHA
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