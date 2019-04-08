Düzce Polis Metruk Binalarda Arama Yaptı

Düzce'de polis madde bağımlılarına yönelik metruk binalarda arama yaptı.

Düzce'de polis madde bağımlılarına yönelik metruk binalarda arama yaptı.



Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri metruk binalarda yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı bilgisi, hem de madde bağımlılarına yönelik arama yaptı. Yıkılmak üzere olan ve tehlike oluşturan binaları gezen polis ekipleri, binaların madde bağımlıları tarafından kullanıldığını belirledi. Polis, metruk binaların yıkılması için üst kurumlara yazı göndermek için rapor tuttu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yavuz Bingöl'den Kendi Hayatıyla İlgili Şaşırtan Karar!

İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü

HDP'nin Muş Başvurusunu, YSK Kabul Etmedi

Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız