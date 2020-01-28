Düzce polisi 24 kilo esrar ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düzce polisi 24 kilo esrar ele geçirdi - Son Dakika

Düzce polisi 24 kilo esrar ele geçirdi

7 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 24 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Düzce polisi 24 kilo esrar ele geçirdi, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 24 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli 3 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Yakalanan şüphelinin içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada 24 kilogram Toz Esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli makamlara sevk edilmiş, 2 şahıs adli kontrol şartı ile serbest kalmış, 1 şahıs sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:28 Kaynak: İHA
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