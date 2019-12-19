Düzce Polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düzce Polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor - Son Dakika

Düzce Polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

6 saat önce

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 260 gram esrar maddesi, 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Düzce Polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor, System.String[]

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 260 gram esrar maddesi, 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcısı ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik yürütülen çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Camikebir Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Şahsın üzerinde ve iş yerinde yapılan aramada 260 gram esrar maddesi, 2 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparat ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:38 Kaynak: İHA
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