Son Dakika Haberleri: Düzce polisinden drone destekli uygulama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Düzce polisinden drone destekli uygulama

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler tarafından yapılan drone destekli Huzur uygulamasında 24 araç trafikten men edildi.

Düzce polisinden drone destekli uygulama, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler tarafından yapılan drone destekli Huzur uygulamasında 24 araç trafikten men edildi. Alkollü yakalanan 1 sürücünün ehliyetine 2023 yılına kadar el konuldu.

Düzce'de huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacı ile halkın yoğunlukta bulunduğu cadde sokaklar, alışveriş merkezleri ve trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda gürültü yaparak çevreye ve trafik güvenliğine zarar veren abart egzoz, modifiyeli araç, motosiklet ve pat pat araçlarına yönelik olarak Asayiş, Trafik, Çevik, TEM, KOM ekiplerince ortak uygulama yapıldı. Drone destekli yapılan uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı.

Yapılan uygulamada 388 şahıs Genel Bilgi Toplama "(GBT) yönünden sorgulanırken tehdit suçundan aranması olan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Trafik yönünden 329 araç kontrol edilirken 71 araç sürücüsüne 59 bin 22 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 12 Motosiklet, 11 Otomobil ve 1 Pat Pat aracı olmak üzere toplam 24 araç trafikten men edilirken alkollü olarak araç kullanmaktan 3. kez yakalanan şahsın ehliyetine 2023 yılına kadar el konuldu.

Yetkililer halkın huzur ve güveni için uygulamaların süreceğini bildirdiler. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:09 Kaynak: İHA
Motosiklet, Huzur, Düzce, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı Elektrik arızasına giden personel, yılan sürüsüyle karşılaşınca şoka girdi TIR kaza yaptı, mahalleli yola saçılan domatesleri toplayıp evlerine götürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 15:05:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce polisinden drone destekli uygulama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]