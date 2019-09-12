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Düzce polisinden 'duman' uygulaması

12 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Duman 7 kodlu operasyonda 120 kilo 175 gram açıkta satılan kıyılmış tütün, 11 bin 380 adet içine kıyılmış tütün doldurulmuş makaron sigara ve 6 şişe sahte bandrollü kaçak içki ele geçirdi.

Düzce polisinden 'duman' uygulaması, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Duman 7 kodlu operasyonda 120 kilo 175 gram açıkta satılan kıyılmış tütün, 11 bin 380 adet içine kıyılmış tütün doldurulmuş makaron sigara ve 6 şişe sahte bandrollü kaçak içki ele geçirdi.


Yasa dışı tütün mamulü ticaretinin önlenmesi ve yasa dışı ticarete konu ürünlere el konulmasına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan Dumar 7 kodlu operasyon kapsamında Düzce il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 60 iş yeri denetlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda 120 kilo 175 gram açıkta satılan kıyılmış tütün, 11 bin 380 adet içine kıyılmış tütün doldurulmuş makaron sigara, 6 şişe sahte bandrollü kaçak içki, ayrıca 1 iş yerinin nargile sunum belgesi olmadığı tespit edildi. Ele geçirilen suç ve suç unsurları ile ilgili 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan gerekli adli işlemler yapılırken yine tespit edilen idari hususlarla ilgili olarak ise 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanuna muhalefet' den idari işlemler başlatıldı. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:32 Kaynak: İHA
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