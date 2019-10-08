Düzce polisinden tefecilik operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan tefecilik operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Tutuklanan şahsın otomobilinin bagaj halısı altında gizlenmiş 6 bin 650 TL paraya el konuldu.



Düzce Polisi yaptığı operasyonda tefecilik yapan bir şahsı yakaladı. Konu ile ilgili Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 1 şahsın ekonomik sıkıntılar yaşayan 9 kişiye yüksek faizle vermiş olduğu borç paralar karşılığı açık senet imzalattığı, vermiş olduğu paraların çok üzerinde miktarlarla kişileri borçlandırarak haksız kazanç elde ettiği ve tefecilik suçunu işlediği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın aracında yapılan aramada bagaj halısı altında gizlenmiş 6650 TL paraya el konulmuştur. Tefecilik yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - DÜZCE