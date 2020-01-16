Düzce polisinden üfürükçü operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düzce polisinden üfürükçü operasyonu - Son Dakika

Düzce polisinden üfürükçü operasyonu

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce il Emniyet Müdürlüğü Güvenlik şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda üfürükçülük, muskacılık, cincilik gibi işlerle meşgul olduğu tespit edilen şüpheli İ. Y.'nin evinde arama yaptı.

Düzce polisinden üfürükçü operasyonu, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce il Emniyet Müdürlüğü Güvenlik şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda üfürükçülük, muskacılık, cincilik gibi işlerle meşgul olduğu tespit edilen şüpheli İ. Y.'nin evinde arama yaptı. Yapılan aramada muska ve tabanca ele geçirildi.


Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Düzce İl Emniyet Müdürlüğü olarak Milli Güvenlik ve Kamu Düzeninin, genel sağlık ve ahlakın sağlanması, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, halkın huzur ve sükununun sağlanması, suç işleme amacı olan şahıs ya da şahıslara hareket imkanının verilmemesi, emniyet ve asayişin tesisi, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi kapsamında yapılan araştırma neticesinde; üfürükçülük, muskacılık, cincilik gibi işlerle meşgul olduğu tespit edilen şüpheli İ. Y.'nin evinde arama yapıldı. İkametinde yapılan aramada üfürükçülük, muskacılık, cincilik gibi işlerde kullanılan 2 adet kitap ve 2 adet muska, ayrıca 4 adet Tabanca, 1 adet Tüfek, 67 adet Mermi ve 22 adet Fişek ele geçirilmiştir" denildi. - DÜZCE

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:30 Kaynak: İHA
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