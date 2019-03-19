Son Dakika Haberleri: Düzce Polisinden Uyuşturucu Operasyonu

Düzce Polisinden Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde Uyuşturucu ve Uyarıcı etkisi olan Sentetik Ecza satışı yaptığı tespit edilen 1 şahıs, Sentetik Ecza aldığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Düzce Polisinden Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde Uyuşturucu ve Uyarıcı etkisi olan Sentetik Ecza satışı yaptığı tespit edilen 1 şahıs, Sentetik Ecza aldığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; il merkezinde Uyuşturucu ve Uyarıcı etkisi olan Sentetik Ecza satışı yaptığı tespit edilen 1 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Uyuşturucu ve Uyarıcı etkisi olan Sentetik Ecza satışı yapan şüpheli 1 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan Sentetik Ecza aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında da ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:02 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa
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