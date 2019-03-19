Düzce Polisinden Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde Uyuşturucu ve Uyarıcı etkisi olan Sentetik Ecza satışı yaptığı tespit edilen 1 şahıs, Sentetik Ecza aldığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.
DÜZCE(İHA) – Düzce
'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince, kent merkezinde Uyuşturucu ve Uyarıcı etkisi olan Sentetik Ecza satışı yaptığı tespit edilen 1 şahıs, Sentetik Ecza aldığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde yürütülen çalışmada; il merkezinde Uyuşturucu ve Uyarıcı etkisi olan Sentetik Ecza satışı yaptığı tespit edilen 1 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Uyuşturucu ve Uyarıcı etkisi olan Sentetik Ecza satışı yapan şüpheli 1 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Tutuklanarak Cezaevine teslim edildi. Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıstan Sentetik Ecza aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında da ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:02 Kaynak: İHA
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