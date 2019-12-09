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Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler TEM Otoyolunda ve kent merkezinde durdurulan iki araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler TEM Otoyolunda ve kent merkezinde durdurulan iki araçta uyuşturucu madde ele geçirdi. Şüpheli 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, il genelinde uyuşturucu suçlarına yönelik operasyonları sürüyor.


Sevkiyat yapıyorlardı


Polis ekipleri Düzce üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli 2 şahsı düzenlenen operasyon neticesinde TEM Otoyolu üzerinde yakaladı. Şahısların kullandıkları araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, bir miktar esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapıldı.


Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı


Düzce'nin Burhaniye Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde şüpheli 2 şahıs yakalanırken, şahısların üzerlerinde ve aracında yapılan aramalarda 95 adet ecstasy hap ve 4,6 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. Tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen şüpheli bir şahıs hakkında ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE

TEM Otoyolu, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:46 Kaynak: İHA
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