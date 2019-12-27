Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan iki uyuşturucu satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandılar.

Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan iki uyuşturucu satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandılar.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcısı ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik yürütülen planlı/projeli çalışmaları sürüyor. Çilimli İlçe Merkezi ve Sarımeşe Köyü civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.


Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 4 şahıs hakkında da uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, şahıslardan üzerinden bir miktar uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi. - DÜZCE

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı
Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı Emekli memurun evinden 258 kilo skunk ile 43 bin uyuşturucu hap çıktı Patronunu öldürdükten sonra arabasını çalan çocuk çobanın ifadeleri kan dondurdu: Babam araba aldı, yarın gezelim

Son Dakika Haberleri
23:50 Türkiye'nin Otomobili Doğu Anadolu'da büyük beğeni topladı - Son Dakika Haber
23:43 Fatih'te silahlı kavga: Önce arkadaşını sonra kendini vurdu - Son Dakika Haber
23:33 Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100'üncü yılı etkinliğine katıldı - Son Dakika Haber
23:25 Kuşadası'nda korkutan yangın - Son Dakika Haber
23:10 Kazakistan'daki korkunç uçak kazasından sevindirici detay geldi! O anlar kamerada - Son Dakika Haber
23:08 Tarihi on gözlü köprüde intihar girişimi - Son Dakika Haber
22:33 İlişki sırasında cinsel organı ısırılan şahıs gerçeği acil serviste öğrendi! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 00:07:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]