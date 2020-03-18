Düzce polisinden uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düzce polisinden uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Düzce polisinden uyuşturucuya geçit yok

6 saat önce

Düzce'de polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Düzce polisinden uyuşturucuya geçit yok, System.String[]

Düzce'de polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, TEM otoyolu üzerinde seyreden ve durumundan şüphelenilen araç durduruldu.


Araçta ve araç sürücüsünün ikametinde yapılan aramada 500 adet extacy hap, 27 gram toz esrar, 101 adet kilitli şeffaf poşet ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, araç sürücüsü şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, ceza evine konuldu. - DÜZCE

Düzce, Polis, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:58 Kaynak: İHA

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