Düzce polisinden uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
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Düzce polisinden uyuşturucuya geçit yok

06.06.2022 18:56
Düzce polisinden uyuşturucuya geçit yok

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce'de uyuşturucuya göz açtırmıyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs yapılan operasyon ile yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada satışa hazır 23 parça halinde toplam 21 gram afyon sakızı maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 650 lira para ele geçirildi. Şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, soruşturma çerçevesinde şahıstan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 1 kişiye de adli işlem yapıldı. - DÜZCE

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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce polisinden uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce polisinden uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika
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