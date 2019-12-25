Düzce, Rusya'ya taş satacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin öz kaynaklarını ticarete kazandıracak önemli bir adıma öncülük etti. Çınardüzü Taş İşleme Tesisinde yapılan inceleme sonrası BELTAŞ A.Ş.'nin uluslararası ticarette öz kaynakları kazanca çevirecek anlaşma için imzalar atıldı.



Düzce'nin bazaltı Rusya'nın yollarında kullanılacak. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Düzce Belediyesi'nin öz kaynaklarının artırılması ve bu kaynakların gelire dönüştürülmesi konusunda yaptığı çalışmalarda önemli bir anlaşmaya imza attı. Düzce Belediyesi iştiraki BELTAŞ A.Ş., Rusya'ya asfalt hammaddesi bazalt ihraç etmek üzere Transservice Denizcilik Şirketi ile sözleşme imzaladı.



Anlaşma kapsamında Çınardüzü Taş İşleme Tesislerinden alınacak bazalt karayolu ile önce Ereğli'ye ulaştırılacak ve buradan gemiler ile Rusya'ya gönderilecek. Anlaşmanın içeriği ve süreç hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü "Düzce'nin adını uluslar arası camiada duyuracağız, öz kaynaklarımızı ülkemize ve hatta dünyaya ulaştıracağız demiştik. Globalleşmek için kendi kapasite ve yeteneklerimizi iyi okumamız gerekiyordu, biliyorsunuz Çınardüzü'nde belediyemize ait bir taş ocağı var. BELTAŞ şirketimize bağlı bu şantiyede ürettiğimiz asfalt hammaddesi bazaltı Rusya'ya ihraç etmek üzere sözleşme imzaladık. Dolayısıyla bu hammaddeyi yalnızca çevre illere değil artık yurtdışına ulaştırmaya başlıyoruz. Şimdi burada üretilen bazalt karayolu ile Ereğli limanına ulaştırılacak, oradan da deniz yolu ile Rusya'ya ulaştırılacak. Hedefimiz 71 bin ton bazalt ihracı yapmak, aynı zamanda tesisimizin aylık üretim kapasitesini de 50 bin tona çıkarmak için çalışmalara başladık" şeklinde konuştu.



Başkan Özlü ayrıca şunları kaydetti: "İlk sözleşme miktarı 71 bin ton. 2023 yılına kadar hedef 500 bin ton bazalt ihraç etmek. Ayrıca Çınardüzü bazalt ocağımızdan elde edilen ürün Rusya resmi makamlarınca tüm laboratuvar tetkiklerinden geçmiş olup Rusya resmi mercilerinin tedarik portföyüne katılmıştır." - DÜZCE