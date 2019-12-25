Düzce, Rusya'ya taş satacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Düzce, Rusya'ya taş satacak - Son Dakika Ekonomi

Düzce, Rusya'ya taş satacak

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin öz kaynaklarını ticarete kazandıracak önemli bir adıma öncülük etti.

Düzce, Rusya'ya taş satacak, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin öz kaynaklarını ticarete kazandıracak önemli bir adıma öncülük etti. Çınardüzü Taş İşleme Tesisinde yapılan inceleme sonrası BELTAŞ A.Ş.'nin uluslararası ticarette öz kaynakları kazanca çevirecek anlaşma için imzalar atıldı.


Düzce'nin bazaltı Rusya'nın yollarında kullanılacak. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Düzce Belediyesi'nin öz kaynaklarının artırılması ve bu kaynakların gelire dönüştürülmesi konusunda yaptığı çalışmalarda önemli bir anlaşmaya imza attı. Düzce Belediyesi iştiraki BELTAŞ A.Ş., Rusya'ya asfalt hammaddesi bazalt ihraç etmek üzere Transservice Denizcilik Şirketi ile sözleşme imzaladı.


Anlaşma kapsamında Çınardüzü Taş İşleme Tesislerinden alınacak bazalt karayolu ile önce Ereğli'ye ulaştırılacak ve buradan gemiler ile Rusya'ya gönderilecek. Anlaşmanın içeriği ve süreç hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü "Düzce'nin adını uluslar arası camiada duyuracağız, öz kaynaklarımızı ülkemize ve hatta dünyaya ulaştıracağız demiştik. Globalleşmek için kendi kapasite ve yeteneklerimizi iyi okumamız gerekiyordu, biliyorsunuz Çınardüzü'nde belediyemize ait bir taş ocağı var. BELTAŞ şirketimize bağlı bu şantiyede ürettiğimiz asfalt hammaddesi bazaltı Rusya'ya ihraç etmek üzere sözleşme imzaladık. Dolayısıyla bu hammaddeyi yalnızca çevre illere değil artık yurtdışına ulaştırmaya başlıyoruz. Şimdi burada üretilen bazalt karayolu ile Ereğli limanına ulaştırılacak, oradan da deniz yolu ile Rusya'ya ulaştırılacak. Hedefimiz 71 bin ton bazalt ihracı yapmak, aynı zamanda tesisimizin aylık üretim kapasitesini de 50 bin tona çıkarmak için çalışmalara başladık" şeklinde konuştu.


Başkan Özlü ayrıca şunları kaydetti: "İlk sözleşme miktarı 71 bin ton. 2023 yılına kadar hedef 500 bin ton bazalt ihraç etmek. Ayrıca Çınardüzü bazalt ocağımızdan elde edilen ürün Rusya resmi makamlarınca tüm laboratuvar tetkiklerinden geçmiş olup Rusya resmi mercilerinin tedarik portföyüne katılmıştır." - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, Rusya, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'nın iki köklü kulübü Serdar Aziz'e kanca attı
Cipini helikopterden aşağı attırdı, o anları sandalyesinde izledi Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak Kanal İstanbul belgesi! Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nin kararını paylaştı TMSF'den Cem Uzan'ın oteliyle ilgili açıklama: Otelle ilgili bir tasarrufta bulunmadık

Son Dakika Haberleri
20:54 Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni - Son Dakika Ekonomi
20:49 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kanal İstanbul açıklaması: Başlayacak ve bitireceğiz - Son Dakika Ekonomi
20:30 Ekrem İmamoğlu'nu zora sokacak Kanal İstanbul belgesi! Tevfik Göksu, İBB Meclisi'nin kararını paylaştı - Son Dakika Ekonomi
20:06 BOTAŞ, elektrik santrallerine sattığı gaza zam yapmadı - Son Dakika Ekonomi
19:10 Vestel Ticaret'in Sharp Corporation ile anlaşması hakkında açıklama - Son Dakika Ekonomi
18:55 TMSF'den Cem Uzan'ın oteliyle ilgili açıklama: Otelle ilgili bir tasarrufta bulunmadık - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:57:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce, Rusya'ya taş satacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]