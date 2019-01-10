Düzce Rüzgarda Çatıdan Düşen Kaplamalar Elektrik Tellerini Kopardı+
50 dakika önce
Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle çatıdan kopan çatı kaplamaları elektrik tellerini kopardı.
Düzce
'de kuvvetli rüzgar nedeniyle çatıdan kopan çatı kaplamaları elektrik tellerini kopardı. Kopan teller bir aracın ön camının patlamasına neden oldu.
Olay öğle saatlerinde Camikebir Mahallesi Alemdar Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir evin çatısından kopan alüminyum çatı kaplaması elektrik tellerini kopardı. Büyük bir gürültü ile kopan teller daha sonra park halinde bulunan bir aracın ön camına değerek camı patlattı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, önlem alarak sokağı ulaşıma kapattı. Elektrik dağıtım şirketi çalışanları kopan telleri onarmak için çalışma başlattı.
Elektrik tellerinin kopması nedeniyle Camikebir Mahallesi yaklaşık 2 saat boyunca elektriksiz kalırken, olay anını gören esnaflar, Aşırı rüzgardan dolayı çatıdan düşen bir parça elektrik tellerinin üzerine düştü. Teller koptu, bir aracın camı kırıldı. dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:16 Kaynak: DHA
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