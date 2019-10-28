Son Dakika Haberleri: Düzce sahte plakalı otomobil yakalandı
Son Dakika Güncel Düzce sahte plakalı otomobil yakalandı

Düzce sahte plakalı otomobil yakalandı

59 dakika önce

Sahte plakalı otomobil yakalandıDüzce'de, polisin durdurduğu otomobilin sahte plakalı olduğu belirlenirken, 5 bin TL ceza kesilen sürücü gözaltına alındı.

Sahte plakalı otomobil yakalandı

Düzce'de, polisin durdurduğu otomobilin sahte plakalı olduğu belirlenirken, 5 bin TL ceza kesilen sürücü gözaltına alındı.

Düzce'de plaka tanıma sistemine düşen uyarıda 34 CCC 583 plakalı otomobil takibe alındı. Gece saatlerinde İstanbul istikametine gitmekte olan Kemal S. idaresindeki 34 CCC 583 plakalı otomobil durduruldu. Otomobilin şase numarasında tahribat yapıldığı, plakaya göre sahte ruhsat düzenlendiği belirlendi. 34 CCC 583 plaka takılı otomobilin asıl plakasının 34 VU 5451 olduğu, aracın hacizli ve yakalamalı olduğu tespit edildi.

Otomobil sürücüsü Kemal S. sahte plakalı araç kullanmaktan gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatılarak, 5 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca otomobil trafikten men edilerek çekici ile otoparka götürüldü.

Düzce sahte plakalı otomobil yakalandı

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:16 Kaynak: DHA
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