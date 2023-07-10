Düzce Sanayi Sitesi Sular Altında: İş Yerleri ve Araçlar Güvenli Bölgeye Taşınıyor - Son Dakika
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Düzce Sanayi Sitesi Sular Altında: İş Yerleri ve Araçlar Güvenli Bölgeye Taşınıyor

10.07.2023 10:54

Düzce'de yaşanan sağanak yağışların ardından Melen Çayı'nın taşması sonucu Düzce Sanayi Sitesi sular altında kaldı. Sanayi sitesindeki iş yerleri ve dükkan sahipleri, müşterilerinin araçlarını ve malzemelerini güvenli bölgeye taşıyor. Belediye ekipleri ise suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de sağanağın ardından Melen Çayı'nın taşması sonucu sular altında kalan sanayi sitesi sakinleri, müşterilerinin araçlarını ve dükkanlarındaki malzemeleri güvenli bölgeye alıyor.

D-100 kara yolu Mergiç ve Çerkez Taşköprü mevkilerinde yaklaşık 250 dönüm arazi üzerine kurulu Düzce Sanayi Sitesi, kentte 2 gün boyunca süren şiddetli yağışların ardından Melen Çayı'nın taşması sonucu suya gömüldü.

Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen esnaf, özellikle müşterinin araçlarını ve malzemelerini güvenli alana çıkarmaya başladı.

Belediye ekipleri, çay kenarında yer alan sanayi sitesindeki suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada iş yerlerinin sular altında kaldığı sanayi sitesi ve dükkan sahiplerinin tahliye çabaları havadan görüntülendi.

Kaynak: AA
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