Düzce şehit uzman çavuş'un cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika

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Düzce şehit uzman çavuş'un cenazesi memleketine getirildi
28 dakika önce
Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi memleketine getirildiVAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın (28) cenazesi memleketi Düzce'ye getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:02 Kaynak: DHA
Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi memleketine getirildi
VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın (28) cenazesi memleketi Düzce'ye getirildi.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık, yaşanan ikinci çığda şehit oldu. Özgür Işık'ın naaşı Düzce Hamidiye Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehidin naaşını İl Jandarma Komutanlığı tören birliği karşıladı. Baba evine götürülerek helallik alınan şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık için dualar okundu. Şehidin cenazesi yarın Yığılca ilçesinde Cuma namazının ardından Şehir stadında kılınacak cenaze namazı sonrası Yılgın Köyü'nde toprağa verilecek.
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