Düzce Şehitliği'nde "18 Mart" hazırlığı - Son Dakika
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Düzce Şehitliği'nde "18 Mart" hazırlığı

10.03.2022 11:56
Düzce Şehitliği'nde "18 Mart" hazırlığı

Düzce Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla Düzce Şehitliği'nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla Düzce Şehitliği'nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında mezar taşlarını tek tek temizledi.

Temizlik İşleri Müdürü Emrah Gülmez, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü yolunda şahadet şerbetini içen yiğitlerimiz için ne yapsak azdır. Yiğitlerimizin yattığı Düzce Şehitliği'mizin bakımı ve çevre temizliğini rutin aralıklarla sürdürüyoruz. Düzenli olarak da sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gülmez, şehitlikte her hafta rutin bir şekilde temizlik çalışması gerçekleştirildiğini kaydetti.

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Düzce Belediyesi, Çanakkale, 18 mart, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce Şehitliği'nde '18 Mart' hazırlığı - Son Dakika


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